Programa de reforço escolar busca amenizar os efeitos da pandemia na educação em Minas Gerais

O objetivo do plano é preencher as possíveis lacunas deixadas por dois anos de ensino remoto e híbrido decorrentes da pandemia da Covid-19.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) divulgou o Plano de Recomposição das Aprendizagens (PRA) nesta quinta-feira (09/3), em resposta ao impacto significativo da pandemia na educação básica brasileira, especialmente no ensino médio, onde a taxa de abandono mais que dobrou em 2021 em comparação com 2020, de acordo com os dados do Censo Escolar.

O PRA será implementado nas 3.421 escolas da rede pública estadual por meio de um processo seletivo simplificado para professores e especialistas efetivos da rede nas áreas do conhecimento de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Esses profissionais desenvolverão ações e intervenções nas escolas, levando em conta as habilidades não consolidadas pelos estudantes. As escolas identificarão as habilidades que precisam retomar e ensinar, por meio dos resultados das avaliações formativas e do Simave.

A Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais será responsável por capacitar esses profissionais que serão alocados em todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

A equipe do Plano de Recomposição das Aprendizagens será composta por professores e especialistas da educação básica nas diversas áreas do conhecimento da Base Nacional Comum e Especialistas em Educação Básica. Os professores e especialistas atuarão no Núcleo de Gestão Pedagógica Central na Secretaria de Estado de Educação, no Núcleo de Gestão Pedagógica Regional nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e nas escolas da rede estadual de ensino.

Além disso, a SEE/MG poderá estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES) e outras instituições para auxiliar na formação dos profissionais, elaboração e revisão de materiais.

O objetivo do plano é reduzir as desigualdades causadas pela pandemia e garantir o direito à aprendizagem e assegurar a permanência dos estudantes na escola. O plano também contribui para aprimorar e elaborar práticas pedagógicas diferenciadas, com foco na melhoria da aprendizagem e dos indicadores educacionais, como destaca a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, Izabella Cavalcante.

