Homem faz protesto dentro de caixão em frente a hospital em BH

Motoristas e pedestres que passaram, nesta sexta-feira (10), pela avenida Olinto Meireles, na região do Barreiro, foram surpreendidos pela seguinte cena: um homem de óculos escuros e chinelos, deitado tranquilamente em um caixão. O ato de protesto ocorreu em frente a um hospital da Unimed.

Foto: Reprodução/Internet

"A Unimed, em um ato desumano e covarde, confiscou as ferramentas de trabalho da casa de apoio do Marco Cézar, que acolhe pessoas em condições de vulnerabilidade e sem condições financeiras de auto suporte, principalmente pacientes com problema mental que fazem tratamento no Cersam (Centro de Referência em Saúde Mental Barreiro)", informa um bilhete entregue pelo manifestante, que se identifica como Marco Cézar Manzalli e afirma ser formado em cinematografia pela New York University, uma universidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Pedestres que passaram pela região revelaram surpresa com o protesto. "Tá esperando a morte chegar, né?", questionou a aposentada Dorinha da Graça. O comerciante de hortifruti Orlando Batista também disse ter sido surpreendido com a cena. "Primeiro achei que era protesto por alguém doente, mas acho que pode ser um vendedor de caixão", sugere.

Já a dentista Lorrayne Lara revelou que acreditou se tratar de uma brincadeira. "Achei que era uma pegadinha, mas vi que é um protesto", comentou. O manifestante afirma que a manifestação não irá terminar com o ato feito na manhã desta sexta-feira (10), em frente a unidade de saúde. "Vou ficar até dar conta de ficar sem comer. Se eu morrer, pelo menos já estarei no caixão", disse.

Marco Manzalli garante que irá iniciar uma greve de fome, que deve se estender até a data em que os objetos forem devolvidos. No entanto, pouco depois de informar sobre a greve de fome O TEMPO, o homem buscou uma garrafa de café. "Greve de fome, não é de sede não", justificou.

A Unimed disse, por meio de nota, que a iniciativa não tem relação direta com a prestação de serviço, mas com a empresa de estacionamento. A nota pode ser lida na íntegra ao final da reportagem.

Veja a nota

Em relação à manifestação feita por um cidadão em frente ao Centro de Promoção da Saúde – Unidade Barreiro na última quinta-feira (09/03), a Unimed-BH esclarece que a iniciativa não tem relação direta com a prestação de serviço de saúde da unidade.

Após ter conhecimento do fato, a Cooperativa apurou e identificou que se trata de uma situação envolvendo a empresa de estacionamento, que é locatária de um espaço da Cooperativa. A Unimed-BH está intermediando as tratativas, buscando por meio do diálogo uma breve solução para o caso.

Com O Tempo