Homem com sacola na cabeça furta conveniência no interior de Minas

Um jovem de 22 anos foi preso após furtar uma loja de conveniência de um posto de combustível com uma sacola na cabeça, na cidade de Monte Sião, no sul de Minas, no último sábado (11). Imagens de câmeras de segurança da loja mostram que ele fez dois buracos para os olhos.

Foto: Circuito de Vigilância / reprodução

Nas imagens é possível ver que o suspeito chegou com a sacola na cabeça, entra na loja e passa para o lado do caixa. De acordo com a Polícia Militar, ele levou R$ 102 e dois maços de cigarro. Logo após o crime ele fugiu por uma rodovia.

A polícia da região realizou um cerco e encontrou o suspeito perto da casa dele tentando fugir por um matagal. O suspeito foi preso e, segundo a polícia, estava com fala desconexa, andar cambaleante e hálito etílico.

Ele foi encaminhado ao hospital por ter escoriações pelo corpo que a polícia afirma ter sido causada durante a tentativa de fuga do suspeito. Após atendimento médico, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil junto com o material do roubo recuperado.

Da redação com O Tempo