Homem é preso após assediar sexualmente criança de 9 anos dentro de supermercado

Um homem de 59 anos foi preso suspeito de assediar uma criança de nove anos dentro de supermercado em Congonhas, na região Central de Minas, neste domingo (12). De acordo com a Polícia Militar, ele já havia cumprido pena por outros crimes sexuais.

Foto: Reprodução/Internet

Imagens do circuito interno de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem abraça a criança por trás. Eles estão em um corredor dentro do estabelecimento e antes do ato, ele passou várias vezes perto dela. Em determinado momento, aproveitando que a mãe não estava olhando, ele a abraçou. Veja o vídeo da importunação:

Homem de 59 anos foi preso após importunar sexualmente uma criança de 9 anos nos corredores de um supermercado no interior de Minas pic.twitter.com/2OoRbqSrKW — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 14, 2023

De acordo com a polícia, a mãe entrou em desespero ao ver a cena e começou a brigar com o homem. A PM foi acionada e encontrou o suspeito em um bar no centro da cidade.

Ele já era conhecido por aliciar crianças e adolescentes. Neste ano, já havia sido abordado por militares em Conselheiro Lafaiete por oferecer dinheiro em troca de sexo com menores de idade. Em 2021, foi preso em flagrante em Juiz de Fora, na Zona da Mata, após encostar nas partes íntimas de uma criança de 10 anos - ficou preso por quase um ano.

Já em 2018, o homem também foi detido, desta vez em BH, após se masturbar na frente de uma mulher dentro de um ônibus. No mesmo ano, outra prisão, desta vez por tentar abusar sexualmente de uma criança de 12 anos.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Conselheiro Lafaiete.

Com Hoje em Dia