Programa Estadual de Alimentação Escolar de Minas Gerais foi apresentado a delegação ministerial alemã

Comitiva acompanhou o governador em visita a escola para verificar processo de produção da merenda escolar.

O governador Romeu Zema apresentou o Programa de Alimentação Escolar da rede estadual pública de ensino ao ministro da Agricultura e Alimentação da Alemanha, Cem Özdemir, durante sua visita técnica à Escola Estadual Barão do Rio Branco em Belo Horizonte.

Durante a visita, Özdemir elogiou a política alimentar que inclui a aquisição de produtos da agricultura familiar e promove uma alimentação saudável para os alunos, além de apoiar a produção dos pequenos agricultores. A comitiva ministerial alemã está na cidade para participar do 39º Encontro Econômico Brasil-Alemanha.

Merenda Escolar

A rede estadual pública de ensino em Minas Gerais oferece alimentação escolar diária seguindo cartilhas específicas para cada modalidade de ensino, visando adequar os cardápios aos parâmetros estabelecidos pelo FNDE e PNAE. Os cardápios são equilibrados, diversificados e respeitam as referências nutricionais, hábitos alimentares e diversificação agrícola do estado. Seguindo as cartilhas de "Cardápios da Alimentação Escolar" (educacao.mg.gov.br/escolas/caixa-escolar).

Uma das principais unidades de referência em Minas Gerais para a definição da matriz de alimentação para o semestre é a Escola Estadual Barão do Rio Branco, localizada na região centro-sul de Belo Horizonte. Atualmente, a escola conta com 889 estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano).

Para o ano de 2023, está previsto um investimento de cerca de R$ 150 mil no Programa de Alimentação Escolar, provenientes de recursos estaduais. Com relação à aquisição de alimentos da agricultura familiar, a unidade adquiriu cerca de R$ 27 mil em produtos, utilizando recursos federais do PNAE, o que corresponde a quase 39% do índice.

Além disso, a escola recebeu aproximadamente R$ 368 mil para a aquisição de diversos equipamentos escolares e mobiliários, incluindo utensílios de cozinha, tais como balança de precisão, banco para refeitório, batedeira, fogão industrial, freezer, geladeira, mesa para refeitório, micro-ondas, microscópio e panelas.

Agricultura familiar nas cantinas

A agricultura familiar produz grande parte dos alimentos do país, incluindo aqueles fornecidos para a alimentação escolar. A Lei nº11.947/2009 exige que 30% dos recursos sejam gastos em compras diretas de produtores familiares, e em 2022, a SEE/MG atingiu 41%.

A Seapa e a Emater-MG trabalham juntas para incentivar a produção agrícola familiar de acordo com as necessidades de cada região de Minas Gerais.

Da redação

Fonte: SEE/MG