Escândalo na UFMG: Concurso suspenso após professor que elaborou seleção ficar em 1º lugar

O resultado de um concurso para professor adjunto do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi suspenso pela Justiça Federal atendendo a um pedido do Ministério Público Federal (MPF).

Isso se deve ao fato de que o professor aprovado em primeiro lugar no concurso também foi o responsável por elaborar a seleção, pois chefiou o departamento do ICB entre fevereiro de 2018 e novembro de 2019. De acordo com o MPF, o professor participou diretamente da definição dos critérios da vaga, o que fere princípios da administração pública, como moralidade, impessoalidade, legalidade e isonomia.

Campus Pampulha da UFMG — Foto: Foca Lisboa/UFMG/Divulgação

O edital do concurso foi publicado em agosto de 2019, três meses antes da dispensa do professor do cargo de chefe do departamento. Poucos dias após deixar o posto, o professor se inscreveu no mesmo concurso e foi homologado como o vencedor em dezembro de 2022.

A decisão de suspensão do resultado do concurso cabe recurso e o processo continua em tramitação na Justiça Federal em Minas Gerais.

Da redação com informações de O Tempo