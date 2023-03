Vídeo: mulher trans é agredida por homens e por PM em forró no interior de Minas

Uma mulher transexual foi agredida por um grupo de homens durante um forró na cidade de Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais, no último domingo (12 de março). Vídeos que circulam nas redes sociais causaram revolta nos internautas. Nas imagens, é possível ver que a mulher também é agredida por um policial.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Primeiro, um grupo de homens começa a puxar os cabelos da vítima e a jogá-la no chão. Algumas pessoas filmam as agressões, mas ninguém ajuda a vítima. Não foi informado o que teria ocorrido entre a mulher e os suspeitos, a Polícia Militar (PM) relatou, apenas, que a vítima estaria causando confusão no forró.

Veja o vídeo:

Uma mulher trans foi agredida durante um show de forró no bairro Tronqueiras, em Passa Quatro (MG), durante o final de semana. Parte da ação violenta foi registrada com vídeos gravados em celulares dos presentes. As imagens repercutem nas redes sociais. pic.twitter.com/EZYjzW9Foc — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 15, 2023

Devido às agressões, a viatura foi acionada e, durante o atendimento à ocorrência, testemunhas gravaram um policial dando chutes na vítima. Mesmo com ela caída ao chão, as agressões continuaram.

“A pessoa identificada como causadora da contenda (briga), empunhava uma pedra em uma das mãos, oferecendo risco para as outras pessoas e para os profissionais em serviço. Após desobedecer às ordens emanadas pelos policiais e resistir à prisão, a pessoa foi contida e presa, sendo encaminhada à delegacia de Polícia Civil para as providências decorrentes”, informou a PM, por meio de nota.

Ainda conforme a corporação, a conduta do policial será analisada.

Da Redação com Otempo