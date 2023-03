Discurso de ódio: homem é atacado com comentários homofóbicos por não saber consertar lavadora

A vítima solicitou ajuda no grupo de moradores do bairro para encontrar alguém que pudesse consertar sua máquina de lavar, e, em resposta, recebeu um vídeo com comentários homofóbicos, sugerindo que "homem que não sabe fazer reparo tem que cortar o pinto".

Homem enviou vídeo para a vítima debochando — Foto: Reprodução vídeo

Um homem de 26 anos foi vítima de ataques homofóbicos ao solicitar reparos em sua máquina de lavar roupas. Ele recebeu um vídeo em um grupo de Whatsapp em que o suspeito faz comentários desrespeitosos, afirmando que “tem que ser viado mesmo, o homem que não sabe trocar uma torneira e uma mangueira de uma máquina, tem que cortar o pinto e jogar fora”.

O caso ocorreu no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima, que é drag queen e solicitou ser identificada apenas como Pablo, contou que solicitou ajuda no grupo de Whatsapp dos moradores do bairro para encontrar alguém que pudesse consertar sua máquina de lavar. O suspeito, que trabalha com reparos, foi indicado e eles começaram a conversar.

No entanto, o suspeito demonstrou má vontade desde o início e, posteriormente, enviou o vídeo homofóbico ao grupo de moradores do bairro. Ele não apareceu na casa de Pablo para realizar o reparo. Outra pessoa filmou o vídeo e riu do comentário homofóbico.

Pablo ficou extremamente perturbado e se sentiu ameaçado pelo incidente. Ele nunca havia sido vítima de homofobia antes, embora já tenha sofrido preconceito religioso no passado.

A polícia civil está investigando o caso, e a vítima espera que o vídeo seja divulgado para evitar que outras pessoas sejam vítimas de preconceito e discurso de ódio.

Da redação, Djhessica Monteiro.