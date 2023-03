Minas Gerais se torna pioneira na América Latina com a construção da primeira fábrica de hidrogênio verde

Através do suporte da Invest Minas, uma companhia alemã planeja investir R$ 70 milhões na fabricação de equipamentos que produzem combustíveis completamente limpos.

1ª fábrica de geradores de hidrogênio verde da América Latina — Foto: Divulgação/Agência Minas

O grupo NEA, em parceria com a empresa alemã Neuman & Esser, iniciou a construção da primeira fábrica de geradores de hidrogênio verde da América Latina em Belo Horizonte.

A iniciativa tem investimento de R$ 70 milhões e a fábrica terá capacidade de produzir e integrar equipamentos para produção de hidrogênio verde, como eletrolisadores e reformadores, com capacidade de produção inicial de 70 MW por ano e está alinhada com o compromisso Race To Zero, assinado pelo governador Romeu Zema, de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2050.

O hidrogênio verde é produzido por fontes renováveis de energia e pode ser usado para descarbonizar setores econômicos, como mineração e transportes. A produção de hidrogênio verde é estimada em movimentar até US$ 10 trilhões até 2050 e ser responsável pela produção de até 18% da energia consumida no mundo.

A fábrica em Minas Gerais tem grande potencial para oferecer soluções para toda a cadeia, incluindo a exportação do produto. A Neuman & Esser é um fabricante líder de soluções de compressores para aplicação em gases industriais, incluindo o hidrogênio.

A fábrica ajudará a consolidar Minas Gerais como líder na transição energética no Brasil e um dos principais polos produtores de energia limpa no mundo, gerando 75 empregos diretos especializados.

Da redação, Djhessica Monteiro.