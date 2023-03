Bebê de 40 dias é arremessada para fora de carro em batida na MG-353, na Zona da Mata

Automóvel em que a vítima estava bateu de frente com outro veículo ao tentar desviar de um trator, bebê estava fora da cadeirinha.

Foto: PMRv / Divulgação

Na última terça-feira (14), um acidente grave ocorreu na MG-353, em Goianá, Zona da Mata mineira, envolvendo um carro que transportava uma bebê de apenas 40 dias de idade. O veículo Gol, que também levava os pais da criança e outra criança de 11 anos, estava a caminho de Goianá vindo de Coronel Pache, quando o motorista tentou desviar de um trator e acabou colidindo com uma caminhonete Strada de frente.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a cadeirinha para bebê estava presente no veículo, mas estava desinstalada e no porta-malas durante o momento da colisão.

Todos os ocupantes do carro receberam atendimento médico e foram encaminhados para hospitais em Juiz de Fora. No entanto, a bebê foi transferida para a Santa Casa da cidade e está internada no CTI infantil, onde permanece sob observação e aguardando os resultados de exames.

O motorista do outro carro sofreu apenas escoriações e foi atendido no local.

Da redação