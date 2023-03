Queijos e cultura: Centro de Referência do Queijo Artesanal-MG é inaugurado em BH

O Centro do Queijo Artesanal será inaugurado no Espaço 356 e contará com diversas atrações. Uma exposição permanente sobre o Queijo Artesanal será o destaque, além de uma loja colaborativa que oferecerá produtos mineiros, uma sala de aula com cozinha didática, uma biblioteca especializada na cultura e gastronomia de Minas e um espaço multiuso para eventos culturais e educativos.

Foto: Queijo Dona Iaiá / Reprodução Instagram

O Centro do Queijo Artesanal iniciará suas atividades em 27 de março, porém, nessa fase inicial, será exclusivo para visitas escolares. A abertura ao público em geral será em 10 de abril.

A exposição permanente sobre o Queijo Artesanal é um dos principais destaques do projeto, coordenado pela museóloga Célia Corsino. O projeto é resultado de uma pesquisa detalhada sobre a produção de queijos em todo o estado de Minas Gerais, explorando os métodos utilizados na fabricação de queijos artesanais e como eles se relacionam com a cultura local. Além disso, o projeto também explora as particularidades das regiões produtoras de queijos reconhecidas em Minas Gerais.

O Centro de Referência do Queijo Artesanal de Minas Gerais tem se destacado por sua atuação consistente na promoção da cultura e culinária do estado. Recentemente, participou de eventos internacionais, como a reunião da UNESCO em Marrocos, onde trabalhou na sensibilização da comunidade internacional para que o "Modo de Fazer o Queijo Minas Artesanal"seja reconhecido como patrimônio da humanidade.

Além disso, o Centro representou Minas no maior congresso de gastronomia do mundo, o Madrid Fusión, e esteve na Colômbia para apresentar os queijos e a culinária do estado em um evento internacional de promoção turística. A atuação do Centro tem gerado resultados positivos e fortalecido a cultura e a gastronomia de Minas Gerais.

