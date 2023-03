Enfermeira aplica na veia laxante por engano em paciente no interior de Minas

Foi afastada nessa quarta-feira (15) uma enfermeira que acabou aplicando por engano laxante na veia de um paciente no Hospital Municipal de Paracatu, no noroeste de Minas.

Foto: JP Agora / Ilustração

O caso aconteceu na noite de terça-feira (14). A profissional injetou alguns milímetros do remédio no paciente, que ficou sendo monitorado durante 24 horas após a descoberta do erro. De acordo com o centro de saúde, o centro de toxicologia e a coordenação do hospital foram acionados após o erro.

Segundo o Hospital Municipal de Paracatu, o paciente não teve efeito adverso e poderá ter alta nesta quinta (16). Um processo administrativo foi aberto para investigar a responsabilidade pelo erro.

Em nota, o Hospital disse que a enfermeira tem 15 anos de serviço e "conduta ilibada": "Portanto, a apuração dos fatos e a implementação de medidas para prevenir erros similiares no futuro são essenciais", relata o comunicado da superintendência do Hospital Municipal de Paracatu.

Da redação com UOL