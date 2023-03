Servidores de Minas Gerais já podem acessar informe de rendimentos para declaração do Imposto de Renda

Documento está disponível no Portal do Servidor e é essencial para cumprir prazo de entrega da declaração em 2023.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

Os servidores do Estado de Minas Gerais já podem acessar o informe de rendimentos de 2023, referente ao ano-base 2022, por meio do Portal do Servidor. A fim de visualizá-lo, tanto os servidores ativos quanto os aposentados devem acessar o menu de acesso rápido da página inicial do portal e clicar em "Informe de Rendimentos".

O documento contém informações que são essenciais para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda deste ano. O prazo para a entrega da declaração teve início no dia 15 de março e segue até o dia 31 de maio de 2023.

Para aqueles que ainda não possuem cadastro no Portal do Servidor, as orientações estão disponíveis no site, clique aqui.

Da redação