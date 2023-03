Homem é preso ao furtar veículos no jogo do Galo no Mineirão; veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram a ação de um homem de 22 anos arrombando e furtando veículos estacionados próximos ao Mineirão, na região da Pampulha, durante o jogo do Atlético X Millonarios nesta quarta-feira (15). O homem foi preso pela Guarda Municipal e, com ele, foram resgatados diversos itens como notebook, iphones e mochilas.

Foto: Reprodução Internet

Nos vídeos da câmera de segurança, é possível acompanhar o homem pegando uma objeto pontudo de uma caçamba de entulho, próxima aos carros estacionados na Avenida Coronel José Dias Bicalho, e atirando-o contra a janela de um carro. Nesse momento, o homem se abaixa, tentando evitar ser visto.

Ele consegue quebrar a janela do veículo e retira de dentro dele um ventilador e uma mochila, saindo da rua em seguida. Além desse, outro carro também foi furtado. Veja o vídeo:

Homem é flagrado arrombando veículos no entorno do Mineirão no jogo do Atlético no Mineirão. Suspeito foi preso pela GCM pic.twitter.com/L182NKw8pJ — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 16, 2023

A denúncia do furto foi feita por uma pessoa que passou pela rua, viu que os carros haviam sido furtados, e acionou uma equipe da Guarda Civil que estava realizando patrulhamento preventivo durante o jogo. No local indicado, foram identificados os dois veículos com os vidros quebrados.

Após o rastreamento em toda a área do estádio, com suporte das câmeras de segurança da região, os guardas conseguiram identificar e prender o suspeito. Com ele, foram recuperados um notebook, dois iPhones, um secador de cabelo, um ventilador e duas mochilas com diversos pertences pessoais.

Uma das vítimas, a atleticana Suellen, agradeceu a pessoa que fez a denúncia por meio de um vídeo. “Eu consegui recuperar minha mochila, meu notebook, que é o meu instrumento de trabalho, de onde tiro o meu sustento. Quero te agradecer demais, o que você fez, salvou”, agradece.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes 4 da Polícia Civil.

Da Redação com Otempo