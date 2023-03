Acidente com caminhão na BR-040 deixa uma criança morta e três feridas

No início da tarde deste sábado (18), um acidente envolvendo um caminhão na BR-040, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma criança morta e outras três feridas. Enquanto as crianças estavam no acostamento da rodovia, duas rodas do caminhão se soltaram e as atingiram. O tráfego foi interrompido para o atendimento às vítimas, que têm entre 8 e 12 anos de idade.

O acidente ocorreu no começo da tarde deste sábado (18) — Foto: CBMMG / Divulgação

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das crianças foi socorrida intubada e está em estado muito grave, com múltiplas fraturas, enquanto as outras duas sofreram ferimentos diversos e também foram levadas ao Pronto-Socorro do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As equipes do Samu e a aeronave do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate.

Até as 15h, um boletim divulgado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo hospital, informou que o estado de saúde das crianças permaneceu o mesmo, com duas delas estáveis e uma em estado grave. Uma mulher também foi levada à unidade com quadro estável.

As equipes da Via 040, concessionária responsável pela rodovia, e da Polícia Rodoviária Federal atuaram no local para sinalizar o trânsito e orientar os motoristas que passavam pela região.

Crianças atingidas estavam indo para aniversário do avô em Ubá (MG)

As crianças que foram atingidas, estavam a caminho do aniversário de 79 anos do avô. A festa aconteceria na cidade de Ubá, a 290 km de Belo Horizonte. A família é de Ribeirão das Neves, na Grande BH.

