Motorista pula do carro em movimento para escapar de assalto em Minas

Um motorista de aplicativo, de 40 anos, escapou de um assalto em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, após pular do carro em movimento nesse domingo (19). Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime — três delas participaram do roubo. O automóvel foi recuperado pela Polícia Militar.

Foto: Polícia Militar /´Divulgação

Conforme relatou o motorista, ele recebeu um pedido de corrida em Santa Luzia com destino ao bairro São Gabriel, região Nordeste de Belo Horizonte. Três homens entraram no veículo. Durante o trajeto, o trio anunciou o assalto e ameaçou a vítima, colocada no porta-malas do veículo.

"Durante o trajeto, o motorista conseguiu saltar do carro em movimento. Ele caiu próximo ao batalhão de polícia e correu até a viatura", descreveu o sargento Marcos, do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Santa Luzia.

Os policiais cercaram possíveis saídas da cidade até encontrarem o carro da vítima. Além dos três criminosos que participaram do assalto, outras três pessoas estavam no veículo. Todos eles foram conduzidos à delegacia.

O carro foi devolvido à vítima.

Da redação com O Tempo