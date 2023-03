Suspeitos de sequestrarem e matarem jovem na Lagoa Várzea das Flores são presos no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que prendeu, nesta segunda-feira (20) o casal Bruno Borges de Souza Pereira, de 26 anos, e Gabriela Rodrigues Bispo, de 24 anos, ambos suspeitos de envolvimento na morte da adolescente Larissa Estefane Da Silva, de 17 anos. O casal estava escondido no Morro do Vidigal, na capital carioca.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Larissa foi encontrada morta na Lagoa Várzea das Flores, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em novembro do ano passado. Antes do crime, ela foi sequestrada na porta de uma casa noturna e arremessada dentro do porta-malas de um carro. O video do sequestro viralizou nas redes sociais.

O corpo da adolescente foi encontrado por pescadores às margens da lagoa. Segundo a polícia, ela foi morta com resquícios de crueldade.

Além do casal, um terceiro suspeito ainda é procurado pela polícia. Trata-se de Ramon Gilbson Bispo, ex-namorado de Larissa. Os três suspeitos do crime vão responder pelos crimes de sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Eles já tem outras passagens criminais por tráfico de drogas.

Da Redação com R7