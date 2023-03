Mudança nos ônibus de BH: dinheiro não será mais aceito a partir de junho

A partir da segunda semana de junho, os ônibus em Belo Horizonte deixarão de aceitar dinheiro como forma de pagamento. Em vez disso, será utilizado exclusivamente o sistema de bilhetagem eletrônica por meio de QR Code, com opção de pagamento por cartão de crédito e débito. O cartão BH Bus continuará sendo uma opção e, desde 2021, também aceita o PIX como forma de recarga.

Ônibus em Belo Horizonte - Foto: Divulgação

A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) no sábado (18), após ter sido aprovada pela Câmara de Belo Horizonte em 13 de março. O prefeito Fuad Noman (PSD) sancionou duas leis que afetam o transporte público da cidade. A primeira lei, descrita acima, tem até 90 dias para ser implementada. A outra lei muda como as empresas de ônibus são remuneradas: o sistema que vinculava o pagamento ao número de passageiros transportados será substituído pelo método de pagamento com base na quilometragem percorrida pelos veículos.

O presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), se reunirá com o prefeito nas próximas semanas para discutir a implementação das duas leis sancionadas. O parlamentar pretende obter esclarecimentos sobre como a bilhetagem eletrônica exclusiva será implementada na cidade.

da redação com informações de O Tempo