Pedágio entre Cordisburgo e Curvelo terá reajuste; veja valores e dados sobre obras e atendimento nas estradas

A concessionária responsável pelo trecho da LMG-754 entre Cordisburgo e Curvelo divulgou valores de pedágio que entrarão em vigência a partir da zero hora do dia 1º de abril. Além dessa praça, outros cinco pedágios administrados pela Eco135 na BR-135 entre Montes Claros e Curvelo também serão reajustados. A concessionária divulgou também previsão de obras a serem feitas nas rodovias sob sua concessão e dados sobre atendimentos realizados nas estradas.

Praça de pedágio entre Cordisburgo e Curvelo na LMG-754. Foto: Google Street View (jun. 2022).

A correção nos valores de pedágio segue diretrizes do Contrato de Concessão SETOP 004/18, firmado entre a Eco135 e Estado de Minas Gerais, e foi autorizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) através do ofício SEINFRA/DGCON nº 95/2023.

O percentual de reajuste baseia-se no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre março de 2022 e fevereiro deste ano. Confira os novos valores:

Valores em praças de pedágio da Eco135 com vigência a partir de 01/04/2023. Foto: Eco135.

Veja informações sobre as obras e atendimentos nas rodovias:

"Investimentos

Eco135 é responsável pela concessão de mais de 360 quilômetros de rodovias entre Curvelo e Montes Claros, um importante eixo de ligação entre as regiões Nordeste e Sudeste/Sul do país.

Além da entrega dos primeiros 15 quilômetros de pistas duplicadas, a concessionária segue trabalhando em uma das maiores obras de infraestrutura viária em andamento no Brasil. Atividades como restauração, melhorias e ampliação da BR-135, MG-231 e LMG-754, trecho administrado pela Eco135, estão sendo realizadas em diferentes pontos.

Somente este ano a concessionária Eco135 tem previsto a entrega de mais 70 quilômetros de pista duplicada até dezembro, no trecho Sul (trevo da BR-040 à Curvelo e Curvelo à Corinto).

Em julho de 2023 está previsto o início do desmonte de rochas das serras de Bocaiúva e Montes Claros, sendo planejados a entrega de mais 40 quilômetros de duplicação no trecho Norte da concessão no próximo ano.

O contorno de Cordisburgo, na LMG-754, tem previsão de entrega ainda em 2023, juntamente com as 7 passarelas que estão sendo implantadas no trecho concessionado.

Quanto à reabilitação de pavimento, são previstos para esse ano mais de 275 quilômetros de vias reabilitadas, sendo também em 2024 reabilitados cerca de 86 quilômetros. Investimentos, desenvolvimento e geração de emprego sendo destinados para o Centro-Norte de Minas Gerais.

A Eco135 também possui o compromisso da reconstrução e adequação de 9,64 quilômetros de trecho já existente e implantação de 4,45 quilômetros de novas vias do Anel Viário de Montes Claros, entre as BR-135, BR-365 e BR-251. A “Estrada da Produção”, saída para Francisco Sá, com a LMG-653 está incorporada a este trecho.

Com um papel fundamental na logística e economia da região Centro-Norte, estima-se que todas essas obras beneficiem os mais de 630 mil habitantes lindeiros e os 38 mil veículos diários que passam por nossos pontos de atendimento.

Desde o início de operação, a concessionária retornou mais de R$ 50 milhões através do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), para as 12 cidades cortadas pelas rodovias sob concessão da Eco135. Investimentos, desenvolvimento e geração de emprego sendo destinados para o Centro-Norte de Minas Gerais.

Atendimentos

A Eco135 não mediu esforços para entregar serviços de qualidade aos milhares de usuários que dependem diariamente das rodovias concessionadas.

Desde de dezembro de 2018, quando iniciou a operação na região, as equipes da concessionária já prestaram atendimentos em: 216.578 eventos, 9.312 atendimentos médicos, 33.195 socorros mecânicos e 28.566 guinchamentos. O Serviço de Atendimento ao Usuário funciona 24 horas por dia e pode ser acionado via telefone ou Whatsapp pelo 0800 0135 135."

Da Redação com Eco135