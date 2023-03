Homem e mulher são presos suspeitos de queimar pênis de adolescente durante sessão de tortura em MG

Um casal foi preso na noite da última sexta-feira (17) suspeito de torturar um adolescente de 17 anos em Guidoval, na Zona da Mata de Minas Gerais. O adolescente, que morava com a suspeita de 27 anos, teve o pênis queimado com brasa.

Foto: Reprodução Internet

Segundo informações da Polícia Civil, o adolescente e a suspeita, que está grávida, mantinham um relacionamento amoroso. A vítima era exposta a torturas, e também era coagida, ameaçada e mantida em cárcere privado na casa em que a mulher morava com os quatro filhos.

O suspeito, um homem de 31 anos, é pai de uma das crianças e teria começado a viver na casa desde agosto do ano passado, com o intuito de dividir as despesas. Ainda de acordo com a polícia, as torturas teriam se agravado depois da mudança.

Conforme apurado pelos policiais, há cerca de um mês, a mulher teria pedido que o homem segurasse o adolescente para que ela amputasse o pênis dele. Ainda, pelo grau de dificuldade do ato e por ter rejeição ao sangue, o casal optou por queimar o órgão com brasa.

A Polícia Civil não deu informações sobre o paradeiro dos pais ou responsáveis legais pelo adolescente. Além disso, não foi divulgado o período que ele passou vivendo na mesma casa que a suspeita.

Os suspeitos foram presos e encaminhados ao sistema prisional, onde estão à disposição da Justiça. O adolescente está sob cuidados médicos, e a investigação do caso segue em curso.

Da Redação com Itatiaia