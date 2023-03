Ameaças de massacre na PUC Minas assustam alunos e funcionários

Uma ameaça de massacre na unidade do Coração Eucarístico da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) assustou alunos e funcionários nesta quinta-feira (23). Os estudantes foram até as redes sociais para relatar o susto e medo depois de receberem as mensagens agressivas de um aluno da universidade. Em nota, a direção da instituição informou que as ameaças não passam de "boatos".

Foto: Reprodução/Internet

Mensagens recebidas pela reportagem do Hoje em Dia mostram que os alunos estavam indignados e assustados com a situação. De acordo com os estudantes, o suspeito compartilhou nas redes sociais que iria realizar um massacre na universidade - ele teria sido suspenso das aulas.

“Ele está respeitando a suspensão por enquanto, mas não garanto que não vai andar aos arredores do Coração Eucarístico. Para as moças, especialmente, recomendo que não andem sozinhas nas ruas de noite”, diz uma mensagem à qual a reportagem teve acesso. “O sujeito é potencialmente perigoso pelas doenças mentais indefinidas dele, ele me deu muito trabalho”, diz outra mensagem.

“Um nazista foi expulso da PUC por assediar uma mulher semana passada. Ele jurou que ia voltar e fazer uma chacina”, disse outro estudante em um grupo de mensagens.

Na manhã desta quinta, vários alunos publicaram postagens externando espanto com a situação.

Em nota, a administração da PUC Minas informou que as ameaças não passam de boatos. “Boatos sobre violência criam transtornos e pânico. Neste momento, é importante que todos sejamos cidadãos conscientes, não alimentemos ondas de informações falsas distribuídas, por má fé, nas redes sociais, e não compartilhemos boatos”, diz o comunicado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Com Hoje em Dia