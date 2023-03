BH vai receber o maior festival de rap de Minas amanhã; confira

BH vai receber, no próximo sábado (25), o maior festival de rap de Minas. Serão 12 horas de música e mais de 25 apresentações! O Rap Game acontece no Mineirão, a partir das 10 horas, e vai reunir grandes nomes do gênero e diversas outras atrações.

Foto: Reprodução/Internet

L7nnon, Yunk Vino, Poze do Rodo, Orochi, Chefin, Bin, BK, Hyperanhas, Djonga, Recayde Mob, Tasha e Tracie, MV Bill, Sidoka, Veigh, Raffa Moreira, Major RD, Mc Marechal, Luccas Carlos, Dj Zeu, Clara Lima, Hutter, Das Quebradas ft. Sandrao RZO estão entre os que irão fazer a alegria dos fãs deste estilo musicial.

O evento terá um palco exclusivo para artistas mineiros, o Game Trends , com mais de 10 apresentações, entre elas OG Capitu, Mac Richa, Weeze Cooker, Sadoff, Oliver, Vitor Akin, Sarah Sampp, Zampi 29, Lowz, Jovem Cae, LocDog, Lua Zanella, LS O Cria, Kauê Machado, 1Berto e MC B2.

O Rap Game também traz espaços interativos como a Game Zone, Museu do Hip-Hop, área de grafite, 3 palcos com mega estrutura de som e luz, e 3 setores para a escolha do público: Pista, Front Stage e Camarote.

Em Minas a cena é bastante ativa e o festival, inédito, chega para celebrar a importância dessa cultura. Com a proposta de ser um evento inovador, que une música e outras formas de expressão da cultura Hip-Hop, como dança, grafite e moda, o Rap Game vai ser uma grande festa.

Os últimos ingressos podem ser adquiridos na plataforma Showpass, pelo link: Rap Game.

Serviço: Rap Game

Data: 25 de março (sábado)

Local: Esplanada do Mineirão - Av. Abraão Caham, 1001

Horário: 10 horas

Ingressos: Rap Game

Pista - a partir R$100 (meia/meia solidária)

Classificação: Pista - 12 a 14 anos (acompanhado pelos pais) / Front Stage -14 anos / Camarote - 18 anos

Com Hoje em Dia