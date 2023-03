6ª Semana do Artesão Mineiro ocorre em BH e cidades do interior a partir do dia 27/03

O Governo de Minas, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e do Sebrae Minas, realizará a 6ª Semana do Artesão Mineiro, de 27 a 31 de março, em Belo Horizonte e em outras cidades do estado. O evento tem como objetivo valorizar e promover a arte e o artesanato produzidos em Minas Gerais, bem como capacitar os artesãos para ampliar suas oportunidades de negócios.

Foto: Acervo Sebrae Minas

Em Belo Horizonte, a oficina "Design para artesanato: como estimular meu processo criativo" será realizada no dia 27 de março às 14h, na sede do Sebrae Minas. No Palácio das Artes, serão promovidas as oficinas “Técnica em filigrana em papel” no dia 29 de março às 13h, e “Mosaico: transformando fragmentos em arte” no dia 31 de março, às 13h.

No Centro de Arte Popular, será realizada a exposição "Joias da Mineiridade" de 30 de março a 30 de abril, onde 24 artesãos, associações e cooperativas de Minas Gerais apresentarão seus trabalhos. Esses artesãos foram os vencedores da 5ª edição do Prêmio Sebrae TOP 100 de Artesanato, que reconhece as 100 melhores unidades produtivas do Brasil. Na última edição, Minas Gerais foi o estado com o maior número de premiados do país.

Durante a inauguração da exposição, também será assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre o Sebrae Minas e a Sede, com o objetivo de promover e implementar ações para valorizar e fortalecer o artesanato mineiro.

Interior

Em Frutal, no Triângulo Mineiro, haverá um mutirão de cadastramento da Carteira Nacional do Artesão, no dia 27/3, às 9h, na Agência de Atendimento do Sebrae Minas da cidade.

Em Itabirito, região Central do estado, os artesãos da cidade poderão expor a coleção “Risca Vermelho”, desenvolvida durante o Programa Design para Artesanato, do Sebrae Minas, na Casa de Cultura Maestro Dunga, às 19h, no dia 28/3.

Já no Sul de Minas, haverá o workshop “Pintura de agulha: pontos básicos para iniciantes em bordados”, no dia 30/3, às 8h, no Teatro Municipal Christiane Riera, em Itajubá.

A programação completa pode ser vista aqui.

A Semana do Artesão Mineiro tem patrocínio da Cemig.

Da Redação com Agência Minas