Lamborghini avaliada em R$ 1,3 milhão pega fogo em avenida de BH; veja vídeo

Uma Lamborghini ano 2008 conversível, avaliada em R$ 1,3 milhão, pegou fogo, no início da tarde deste sábado, na Avenida Raja Gabáglia, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações, o trânsito ficou congestionado no sentido BH/Nova Lima, em decorrência dos olhares curiosos de quem passava pela região e pelo isolamento na área da ocorrência.

Foto: Reprodução Internet

O homem consegue deixar o veículo antes que o incêndio consumisse o automóvel por completo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 14h20 e foi até o local para conter as chamas. O carro de luxo estava próximo ao viaduto da BR-356 quando as chamas se iniciaram. De acordo com os militares, não houve feridos na ocorrência.

Os bombeiros ainda não identificaram a causa do incêndio. Conforme apurado pela reportagem, o proprietário do veículo informou aos militares que o carro esportivo não tinha seguro.

Após as chamas, o carro ficou completamente destruído e não identificável. Veja as imagens:

Lamborghini avaliada em R$ 1,3 milhão pegou fogo no início da tarde deste sábado (25/3) no Bairro Belvedere, em BH. Motorista conseguiu escapar antes que as chamas tomassem conta do carro. pic.twitter.com/KS4qv6b4bd — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 26, 2023

Da Redação com EM