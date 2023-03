Acidente em Betim: carro é atingido por trem neste domingo

Na manhã de domingo (26), um automóvel modelo Ford Ka foi atingido por um trem da VLI em um cruzamento de linha férrea no bairro Imbiruçu, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte.

Fotos registradas internautas mostraram que a porta do lado do passageiro do carro ficou severamente danificada.

Foto: Redes sociais/Reprodução

A VLI confirmou o acidente e afirmou que a equipe de segurança operacional da empresa havia pedido ao motorista que parasse o veículo antes da passagem do trem, porém o condutor tentou atravessar mesmo assim. Entretanto, o carro sofreu uma falha elétrica e não pôde ser retirado a tempo, resultando na colisão. A VLI ainda relatou que um dos ocupantes do veículo sofreu escoriações e foi levado ao Hospital Regional através de uma ambulância do Samu.

“A empresa lamenta o registro e informa que todos os procedimentos de segurança, como a redução da velocidade e os alertas sonoros, foram adotados. A VLI orienta motoristas e pedestres a sempre respeitarem a sinalização e o aviso de ‘pare, olhe e escute' antes de atravessarem uma linha férrea”, finaliza.

da redação com informações de O Tempo