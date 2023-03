Acessos a Pedro Leopoldo e Aeroporto de Confins terão restrição temporária de tráfego

Bloqueio de faixas será realizado para troca de placas de sinalização nas duas rodovias, na quarta e quinta-feira (29 e 30/3)

foto: divulgação / der-mg

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) informa que as rodovias MG-010 (km 13, 29 e 31) e MG-424 (km 15), sentido Confins e Pedro Leopoldo, respectivamente, terão bloqueios de faixas nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/3), das 9 às 16 horas, para substituição das placas danificadas nos pórticos de sinalização nas duas rodovias.

Os locais de interdição serão sinalizados e equipes do DER-MG e da Policia Militar Rodoviária farão o monitoramento do trânsito. Vale salientar que restrição de uso de faixa pode causar lentidão na fluidez de veículos. Por isso, é recomendável que os passageiros com voos que saem do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, realizem o seu deslocamento com antecedência para evitar transtornos no embarque.

Com SEC.GERAL