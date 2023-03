Preços de remédios devem sofrer reajuste de 5% a partir de sábado em Minas

Os preços dos remédios vão sofrer reajuste a partir de sábado (1º) em Minas Gerais. Isso é o que indica o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma), que estima alta de mais de 5% em cerca de 10 mil medicamentos disponíveis no mercado.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

"Essa alta ela acontece sempre no mês de abril. Nós temos essa alta sendo corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a expectativa está em 5.6. Mas, alguns medicamentos podem aumentar um pouco mais, se comprovar que tem uma defasagem maior por matéria-prima, por exemplo", explicou.

O paciente que consome os medicamentos de forma controlada e continua como, por exemplo, remédios para tratar a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, deve se antecipar para adquiri-los e economizar um pouco.

"Eu sempre faço uma pesquisa para procurar onde está mais barato. Normalmente, compro por R$ 50. Agora, vai ficar mais difícil", disse aposentada Valda Rocha, de 80 anos.

A presidente do Instituto de Defesa Coletivo do Consumidor (Idec), Lilian Salgado, dá dicas para que o cliente não pague os preços abusivos: "com o aumento dos remédios, o consumidor deve estar atento na pesquisa de preços nas farmácias e, também, procurar a Farmácia Popular. No caso de abusos, o consumidor pode fazer denúncia no Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Proton) ou no Ministério Público", disse.

Com Itatiaia