Promotor que matou esposa em Belo Horizonte é condenado a 22 anos de prisão

O promotor de Justiça André Luís Garcia de Pinho foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado pela morte da mulher, Lorenza Maria de Pinho. Ele também foi condenado a um ano de detenção em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa por omissão de cautela, porque guardava uma arma de fogo no quarto do filho menor de idade.

Foto: TV Globo / Divulgação

Todos os desembargadores do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que participaram da sessão acompanharam o voto do relator, o desembargador Wanderley Paiva, pela condenação do promotor pelos dois crimes.

"Não há como se desconsiderar que houve emprego de asfixia, que o motivo do homicídio foi torpe, que o réu utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, que o delito foi praticado contra a mulher em contexto de violência doméstico-familiar, caracterizando, assim, as qualificadoras", afirmou Paiva, durante o voto.

Os desembargadores também mantiveram a prisão preventiva de André, que não poderá recorrer em liberdade.

O desembargador Wanderley Paiva precisou de aproximadamente duas horas para ler o relatório. Ele levou em consideração a perícia feita no Instituto Médico Legal André Roquette (IML) que apontou que as causas da morte foram intoxicação e asfixia por enforcamento.

Lorenza morreu no dia 2 de abril, deixando cinco filhos. O corpo chegou a ser levado para uma funerária, mas um delegado pediu para que fosse encaminhado ao IML. André Pinho sempre negou ter cometido o crime.

O laudo do IML apontou que a causa da morte foi constrição mecânica na coluna cervical, na altura do pescoço. O documento também apontou que a vítima sofreu lesão cervical, hemorragia, lesão leve no crânio e que tinha álcool em excesso no sangue.

A denúncia do Ministério Público apontou que André matou Lorenza porque ela "havia se tornado um peso para ele". Por causa de problemas com álcool e remédios, além de uma depressão profunda, a vítima não estaria "cumprindo papel de esposa e mãe" esperado pelo promotor.

O julgamento

André Pinho começou a ser julgado na manhã desta quarta-feira (29), cinco dias antes de o crime completar dois anos. Lorenza, de 41 anos, foi encontrada morta no apartamento da família no bairro Buritis, na Região Oeste da capital, em 2 de abril de 2021.

A sessão começou por volta das 9h15. O Ministério Público pediu a condenação do réu. Durante a sustentação, o procurador André Ubaldino relembrou a noite, a madrugada e a manhã dos fatos e apresentou argumentos que apontam que morte aconteceu antes do chamado por socorro.

A morte de Lorenza foi atestada às 7h17. O procurador destacou que o médico chamado por André ao apartamento da família não percebeu lesões exteriores na mulher. O profissional enviou uma mensagem para outra médica dizendo que, quando chegou ao imóvel, Lorenza já estava morta.

Na troca de mensagens, a médica perguntou se "teria sido o marido". A acusação finalizou por volta de 11h15. Cerca de 15 minutos depois, a defesa do réu começou. O advogado Pedro Henrique Saraiva afirmou que "a investigação não é séria. Laudo não é sério".

A defesa do promotor sustentou que Lorenza estava viva no momento em que socorro chegou. Por volta das 6h20, André entrou em contato com um hospital particular da capital mineira.

O advogado apresentou trecho do depoimento da técnica de enfermagem, afirmando que corpo estava maleável. E também do médico que ele chamou. O profissional teria afirmado que não viu sinal de rigidez.

Sobre as lesões, o defensor argumentou que foram 33 minutos de manobras e duas tentativas para intubação e que médico verificou presença abundante de líquido, como vômito.

O pai de Lorenza, Marco Aurélio Silva, e a irmã gêmea dela, Amanda Silva, acompanharam o julgamento. Faixas pedindo por justiça foram fixadas na porta do TJMG. "Há dois anos que nós temos o peito totalmente arrebentado e machucado. Só levamos em frente porque nós temos que levar em frente a voz da minha filha. É para isso que estamos aqui. É para isso que eu espero que os senhores desembargadores condenem o promotor André de Pinho a pena máxima", desabafou em conversa com a imprensa.

