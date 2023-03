Mulher encontra três pessoas mortas após chegar de viagem em Minas

O caso da mulher que voltou de viagem e encontrou três corpos em casa em São João Del-Rei, no Campo das Vertentes, é investigado, a princípio, como duplo homicídio seguido de suicídio, segundo a polícia.

Foto: Jornal do Povão / Montagem / Reprodução redes sociais

As vítimas foram identificadas como Ketlhyn Silva (16 anos); Andressa Moreira Ramos (28 anos), e Felipe Reis (34 anos). Andressa e Ketlhyn moravam no imóvel em que foram mortas, no bairro São Dimas. Elas alugavam quarto no local. Além delas, viviam na casa a proprietária, que encontrou os corpos, e o filho dela.

Antes de ser assassinada, Andressa foi ameaçada de morte por Felipe, ela e Ketlhyn estavam em um bar da região. Parentes de Andressa afirmaram que ela tinha terminado o relacionamento com Felipe antes do crime. Segundo a polícia, porém, o homem "ainda se considerava namorado dela".

O caso

Na madrugada de segunda-feira (27), uma mulher de 35 anos chegou de viagem do Rio de Janeiro juntamente com seu filho, menor de idade e se deparou com o portão e a porta da casa onde mora encostados, sem trancar.

Ela, então, adentrou no imóvel pela porta da cozinha que se encontrava destrancada e visualizou, no corredor da residência, uma poça de sangue na porta de um dos quartos. Assustada, saiu correndo e pediu ajuda a um conhecido para verificar o que estava ocorrendo.

Ao chegar na porta do quarto onde estava a poça de sangue, o homem deu um chute na porta e ao entrar se deparou com três corpos caídos no chão: os de Ketlhyn, Andressa e Felipe. Uma testemunha disse que havia saído com duas das vítimas no sábado (25) e foram a um baile, ficando no clube quase a noite toda.

Após saírem do baile, foram para um bar, quando, em dado momento, chegou no local a terceira vítima identificada no caso, a qual teria um relacionamento com a mulher encontrada na casa. Ainda no bar foi iniciada uma discussão entre as partes e um tempo depois eles saíram do local. A briga ainda teria continuado por um tempo pelo caminho.

Da redação com UOL e Rádio Emboabas