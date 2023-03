BR-459: acidente entre caminhão e táxi mata duas pessoas e fere bebê no interior de MG, veja vídeo da batida

Um grave acidente entre um caminhão que transportava gás e um táxi matou duas pessoas na tarde desta quarta-feira (29), na BR-459, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais. Um bebê de aproximadamente 1 ano ficou ferido. Todas as vítimas estavam no carro. O motorista do veículo de grande porte não se feriu.

Um sistema de monitoramento por câmera registrou o momento exato do acidente. Nas imagens, é possível ver o táxi parar no acostamento da rodovia. Em seguida, ele tenta cruzar a via para fazer o retorno, quando é atingido pelo caminhão.

Morreram o taxista, de 77 anos, e um passageiro, de 33. Também estavam no carro o bebê, de aproximadamente 1 anos, que teve ferimentos leves, e uma mulher, de 28. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Veja o vídeo:

