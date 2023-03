UFMG é a melhor universidade federal do Brasil pelo Índice Geral de Cursos (IGC) 2021

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi considerada a melhor entre as universidades federais do Brasil, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) 2021 divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A UFMG tem mantido a nota máxima de 5 desde a criação do índice em 2007 e também recebeu a nota máxima no Conceito Institucional.

Avaliação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Foto: UFMG/Divulgação

De acordo com o Índice Geral de Cursos (IGC) 2021 divulgado nesta terça-feira (28) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) permanece como a melhor entre as universidades federais do Brasil. Desde a criação do índice em 2007, a UFMG tem mantido a nota máxima de 5.

O IGC é calculado a partir da média ponderada das notas dos últimos três anos, incluindo cursos de graduação e pós-graduação das instituições de ensino. Além disso, a UFMG recebeu a nota máxima no Conceito Institucional, que avalia vários aspectos, desde as instalações até a política de ensino.

A reitora Sandra Goulart Almeida disse que o reconhecimento da qualidade dos cursos da UFMG pelo Inep é motivo de muito orgulho. Ela destacou que as avaliações do órgão são competentes e confiáveis e refletem a realidade do Brasil. Segundo ela, a universidade valoriza muito essa validação do trabalho coletivo desenvolvido na busca por oferecer cursos de qualidade e pertinência para a sociedade.

Fonte: O Tempo.