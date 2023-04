PURA EMOÇÃO: às lágrimas, menina canta música e se lembra do pai que faleceu em acidente com a família

O vídeo de uma garotinha de 4 anos cantando a música Meu Abrigo, da banda Melim, tem emocionado internautas de todo o país. Nas imagens, a pequena Esther, de Minas Gerais, chora ao se lembrar do falecido pai enquanto entoa a canção.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal/ Quando a menina tinha apenas um 01 ano de idade

Elienai dos Santos da Silva, o progenitor de Esther, perdeu a vida em um acidente de carro em fevereiro de 2022, após pegar no sono durante uma viagem com a família ao Espírito Santo. No momento da tragédia, que levou o patriarca e machucou o irmão mais velho da menina, Miguel, de 10 anos, a melodia em questão tocava ao fundo.

Mãe da garotinha, a recepcionista Thania Mara Lopes dos Santos diz estar extremamente grata com a repercussão positiva do vídeo da filha, compartilhado no TikTok por Marcelle Lopes, tia materna da criança.

Veja o emocionante vídeo:

Emoção pura, menina canta música e se lembra do pai que faleceu. pic.twitter.com/X1TmP3m3Th — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 1, 2023

“O sentimento é de gratidão. Gravei esse vídeo no dia em que a morte do meu marido completou um ano e mandei para as minhas irmãs, que moram no Rio de Janeiro. Não imaginava tamanha repercussão. Estamos felizes com tantas mensagens de carinho”, declara Thania ao Metrópoles.

“Em meio a milhares de notícias tristes, recados de amor assim nos lembram que existem pessoas maravilhosas no mundo, além de nos dar forças para seguir”, incrementa.

A filmagem emocionante chegou aos integrantes da banda, que gravaram uma mensagem de apoio para Esther. A surpresa arrancou sorrisos do rosto da criança.

“Toda vez que viajávamos, escutávamos Melim. Vamos levar essa música para o resto da vida”, conclui a mãe, afirmando que, apesar do luto, ela e os filhos passam bem.

Da Redação com Metrópoles