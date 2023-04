Incêndio atinge pátio do Detran-MG em Belo Horizonte e destrói cerca de 50 veículos

Um incêndio atingiu um pátio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), localizado às margens do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, destruindo cerca de 50 veículos na tarde de sexta-feira (31). As chamas tiveram início na vegetação ao redor do pátio e se alastraram rapidamente. As equipes dos bombeiros controlaram o fogo e não houve registro de feridos. A Polícia Civil irá investigar as causas do incêndio.

Foto: Corpo de Bombeiros / Reprodução

Um incêndio atingiu um pátio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), localizado às margens do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, no bairro Goiânia, região Nordeste da capital mineira, nesta sexta-feira (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na vegetação ao redor do pátio e rapidamente se alastrou, atingindo cerca de 50 veículos que estavam no local. As equipes dos bombeiros controlaram as chamas e felizmente não houve registro de feridos.

Para combater o incêndio, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água. O Detran-MG informou que será feito um levantamento de todos os veículos que foram queimados e que posteriormente serão avaliadas suas condições. Os pátios credenciados têm seguro para danos.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai investigar o ocorrido e buscar as causas do incêndio no pátio credenciado ao Detran-MG, no bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte. As estimativas do Corpo de Bombeiros apontam que cerca de 50 veículos foram atingidos pelas chamas.

