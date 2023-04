Vídeo: motorista que matou ciclista na BR-040 aparece cambaleando e com sintomas de embriaguez

O motorista com sinais de embriaguez que atropelou e matou um ciclista na BR-040, em Nova Lima, na Grande BH, na manhã deste sábado (1°), foi filmado por testemunhas que, revoltadas, questionam e gritavam com o condutor que não conseguiu sequer responder (veja o vídeo abaixo).

Foto: aipo.net

O acidente foi na BR-040, altura do Km 562, próximo aos condomínios Miguelão e Alphaville, local muito utilizado por ciclistas. A via 040, concessionária que administra o trecho, confirma que o acidente foi entre um carro e um ciclista.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o ciclista Eduardo Lobato estava inconsciente, com traumatismo cranioencefálico grave e entrou em parada cardiorrespiratória. "Os militares iniciaram o protocolo de reanimação com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Infelizmente, a vítima não resistiu ao trauma, permanecendo irresponsiva aos estímulos", relataram os militares.

Motorista que atropelou e matou o ciclista aparece cambaleando com, sintomas de embriaguez, em vídeo feito por testemunhas: "Você bebe e vai dirigir, d*sgraçado?" (Reprodução/Redes Sociais) pic.twitter.com/tktonlc5Ez — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 2, 2023

Da Redação com Itatiaia