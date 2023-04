Estudante da Ufop é preso suspeito de vender cerca de 70 convites de formatura, não entregar e ficar com o dinheiro

Um estudante da Ufop (Universidade Federal de Ouro Preto) foi preso no último sábado (01) suspeito de aplicar golpes envolvendo a venda irregular de convites de uma festa de formatura, em Ouro Preto (MG).

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia dava conta de que o vice-presidente da comissão de formatura da Escola de Minas 2022 teria vendido ingressos para o baile de formatura e não teria entregado aos compradores. Os preços variavam de 350 a 400 reais. Cerca de 70 pessoas teriam caído no golpe.

O estudante foi preso e, segundo os militares, confessou que gastou os cerca de 30 mil reais arrecadados com a venda de convites para o baile em despesas pessoais. O baile de formatura aconteceu no sábado (1) e as pessoas que compraram ingressos do estudante não puderam participar da festa.

Comissão de formatura

A Comissão de Formatura da Escola de Minas 2022 publicou uma nota no perfil do Instagram, antes do baile acontecer, se posicionando sobre o assunto. A Comissão disse não compactuar com a venda de convites por terceiros e que condena atos criminosos. Disse, também, que medidas legais seriam tomadas.

A Comissão afirmou, ainda, que não usa contas correntes de terceiros para realizar transações e orientou as pessoas que caíram no golpe a procurar a Polícia Militar ou a Polícia Civil.

Com Itatiaia