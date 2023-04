MG-164: Cinco pessoas morrem em acidente com carro e caminhão em Martinho Campos

Cinco pessoas morreram em um acidente com carro e caminhão na tarde desse domingo (2/4), na rodovia MG-164, em Martinho Campos, no Centro-Oeste de Minas.

Foto: Reprodução internet/Corpo de Bombeiros

Segundo o motorista do caminhão, ele seguia na estrada sentido centro de Martinho Campos quando, na altura do km 79, foi surpreendido por um carro Chevrolet Celta, que invadiu a contramão em alta velocidade e bateu de frente com o caminhão.

Os cinco passageiros do carro ficaram presos às ferragens e morreram no local do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os corpos de dentro do veículo.

Segundo populares, as vítimas, quatro homens, de 18, 31, 46 e 53 anos, e uma mulher, de 27, voltavam de um culto religioso que aconteceu na cidade de Paineiras.

O motorista e a passageira do caminhão não ficaram feridos.

Devido ao impacto, rastros de óleo ficaram espalhados na pista e os bombeiros jogaram serragem na rodovia para eliminar o risco de derrapagem.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e ajudou na ocorrência.

Da Redação com EM