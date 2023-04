Motorista se joga em capô de carro durante briga de trânsito no interior de Minas; veja vídeo

A Polícia Civil de Minas investiga uma confusão no trânsito que terminou com um homem em cima do capô de um carro em Conselheiro Lafaiete, na região Central do estado. Vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que o homem se joga em cima do veículo em movimento.

Segundo a PM, a confusão ocorrida ontem (3) no Centro da cidade teve início quando um carro bateu em outro. O motorista de 39 anos tentou conversar com a outra condutora, de 24, para registrar a ocorrência e acionar o seguro. Ela teria respondido estar com pressa e que não ficaria parada no local.

Diante da resposta da condutora, o motorista se jogou no capô do carro dela. Nas imagens, é possível ver que o veículo se deslocou por alguns metros com o homem em cima dele. Também no vídeo fica evidente que testemunhas tentaram impedir que a situação piorasse. Veja o vídeo:

Ainda de acordo com o registro policial, o homem conseguiu retirar a chave da ignição do carro da mulher. Ela então se dirigiu ao veículo dele e também pegou a chave. Os dois foram andando até uma base policial para registrar a ocorrência.

O homem passou pelo teste do bafômetro, que nada constatou. A mulher, por sua vez, se recusou a passar pelo procedimento e foi atuada. Ela deve comparecer ao Juizado Especial Criminal.

