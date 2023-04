Minas ganha centro de monitoramento por vídeo de suas rodovias

Nesta quarta-feira (5/4), o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) inaugurou o Centro de Controle Operacional (CCO) para videomonitoramento e fiscalização eletrônica das rodovias do estado. Localizado na sede do DER-MG em Belo Horizonte, o CCO estará em funcionamento 24 horas por dia.

O objetivo do CCO é fornecer apoio ao gerenciamento, operação e fiscalização de trânsito, usando sistemas de pesagem de veículos, agente remoto, pesquisas e elaboração de matriz origem-destino.

Foto: DER / Divulgação

Segundo Rodrigo Tavares, “Inauguramos hoje um moderno Centro de Controle de Operações do Departamento que fará, gradativamente, a fiscalização eletrônica nas rodovias de todo o estado e vai ajudar a coibir a circulação de veículos com excesso de peso, aumentando a vida útil do pavimento e auxiliando no combate à sonegação fiscal”.

Inicialmente, o videomonitoramento estará limitado às áreas próximas às praças de pesagem, mas será expandido gradualmente para o acompanhamento em tempo real da malha viária estadual.

Foto: DER / Divulgação

Investimento e tecnologia

O DER-MG investiu R$ 34 milhões em serviços que utilizam a tecnologia mais avançada em tráfego para implementar o projeto.

O CCO também auxiliará nas operações dos terminais metropolitanos, no entorno do Aeroporto de Confins e em ações educativas, permitindo a integração total de informações geradas pelos sistemas, equipamentos, softwares e dispositivos utilizados nas Praças de Pesagem, Bases Regionais e no sistema do Agente Remoto-AR.

O banco de dados gerado pelo CCO não será usado apenas pela engenharia e fiscalização do DER-MG, mas também para análise estatística da malha viária estadual.

Da Redação com DER-MG