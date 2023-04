Operação especial de Páscoa da Via 040 na BR-040: informações e serviços disponíveis para os usuários

A concessionária Via 040 está preparada para receber um grande fluxo de veículos durante o feriado de Páscoa. A operação especial será realizada a partir de quinta-feira, dia 6 de abril, com previsão de aumento de aproximadamente 12% do tráfego em comparação aos dias normais. Para garantir a segurança dos motoristas e a fluidez do trânsito, a concessionária irá reforçar suas equipes e equipamentos na pista, sem realizar interdições para obras nos horários de maior tráfego.

Imagem: Divulgação/Via 040

Para quem vai viajar durante o feriado, a concessionária informa os horários de maior fluxo de veículos: quinta-feira, das 13h às 18h; sexta-feira, das 5h às 12h; sábado, com tráfego normal; e domingo, das 13h às 18h.

A Via 040 oferece algumas formas de pagamento do pedágio, incluindo o uso de tags, que agilizam a passagem pelas praças sem a necessidade de parar nas cabines. Além disso, os motoristas podem acompanhar as condições de tráfego em tempo real através do Twitter da concessionária e do site da Via 040.

Para auxiliar os usuários que precisem de ajuda na rodovia, a Via 040 instalou etiquetas em cada uma das mais de 22 mil placas de sinalização existentes no trecho, o que permite aos motoristas identificar sua localização exata e informar ao atendimento gratuito através do número 0800-040-0040.

Durante a operação especial de Páscoa, a Via 040 disponibilizará diversos serviços aos usuários, incluindo painéis eletrônicos de mensagens em tempo real, postos de atendimento com estacionamento, banheiros e área de descanso, veículos de inspeção e ambulâncias para resgate e socorro médico, guinchos para remoção de veículos leves e pesados, além de viaturas para resgate de animais e combate a incêndios.

Da redação