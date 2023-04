Mineiros viajam de avião pela 1ª vez e reações na decolagem viralizam nas redes sociais

Uma família de Perdizes, no Triângulo Mineiro, comprovou que o sotaque mineiro é realmente sem igual. Para eternizar a primeira viagem de avião ao Nordeste, dois casais decidiram gravar o momento inesquecível em um vídeo que já viraliza nas redes.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

“Acabou de virar aqui na rotatória. Agora o café vai coar mesmo!”, diz no registro Hendercley Quirino, conhecido como “Paraíba”. “Glória a Deus, amigo!”, dispara Leandra Augusta, uma das mulheres que aparece no vídeo (assista abaixo).

Em dado momento, o quarteto começa a gritar a plenos pulmões. “As tripa foi parar lá na cacunda, ó. Cê tá maluco. Não, pode parar com esse trem de ser besta”, completa Paraíba, tentando acalmar as viajantes. Veja o vídeo:

Caiu na net! Mineiros viajando pela primeira vez de avião, relatam a experiência de forma bem humorada e vídeo viraliza na internet pic.twitter.com/s5QmJTEmKC — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 6, 2023

‘Foi uma viralização danada’

A gravação desse sábado (1º) foi parar nas redes sociais da prima de Leandra, Mariana Oliveira, e já soma mais de 20 mil curtidas no TikTok. Desde então, internautas vem se divertindo com o inegável sotaque e as tradicionais gírias mineiras da família.

Em conversa com o BHAZ, Leandra explica que estava no avião com o marido, Rivail, e a enteada, Graciana – além do marido dela, o Paraíba, que teve a ideia de gravar a ocasião. Os dois casais pegaram o voo em Uberlândia rumo a Natal (RN) para uma viagem de uma semana.

“O Paraíba gravou, me enviou, e eu mandei pra minha prima. Foi nada planejado”, conta à reportagem. Além de ser a primeira vez em um avião, também é a estreia da família no Nordeste. “Foi diferente, foi muito bom. Ficou na história, foi uma viralização danada”, diz.

“Eu amo ser mineira, gente, nosso sotaque é bom demais”, disse uma mulher nos comentários do post. “Agora o café vai cuá mesmo. Saíram de Uberlândia e foram pra onde? Conta mais”, quis saber outra pessoa. “Pra mim, o melhor sotaque do Brasil”, elogiou uma terceira.

Sotaque do mineiro é inconfundível

A história de Paraíba e sua família serve de inspiração para todos aqueles que buscam levar a vida com leveza e bom humor, provando que o sotaque e a simpatia mineira são realmente inconfundíveis e capazes de encantar pessoas em todo o país.

O vídeo se tornou viral e já foi compartilhado por milhares de pessoas, que se identificaram com a reação dos mineiros e a alegria dos demais passageiros. Em uma rede social, alguém escreveu, abusando da ironia: “Não se sabe de que estado eles são”.

Nos comentários, é possível encontrar relatos de pessoas que também já passaram por momentos semelhantes. Uma usuária comentou no YouTube: “Estou quase caindo no chão de tanto rir! Trem bão é ser feliz”.

Outro internauta compartilhou sua experiência em voar também de Uberlândia, mas para Brasília: “Eu já voei de Uberlândia para Brasília, quase furei a mão da minha amiga com a unha de tanto apertar, mais o pior estava por vir: de Brasília a Manaus kkkkkkk fiquei quase sem ar”.

Além das risadas, o vídeo também emociona ao mostrar a espontaneidade das pessoas que vivem essa experiência pela primeira vez. Um comentário diz: “É muito bom ver a simplicidade e a naturalidade da pessoa!!😅😅😅”.

O sucesso do vídeo mostra que, mesmo com as dificuldades enfrentadas no dia a dia, é possível encontrar alegria e descontração em pequenos momentos.”.

Da Redação com BHAZ