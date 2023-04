Semana Santa: você sabe o que significa a Quinta-feira Santa?

O ponto central da Semana Santa tem início nesta quinta-feira (6) para os católicos. O dia é marcado pelo início do Tríduo Pascal, que representa a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. O dia não é feriado.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

“O Tríduo Pascal é o coração do ano litúrgico da igreja. A igreja tem um calendário próprio. O coração do ano litúrgico é o Tríduo Pascal, é nele que nós atualizamos o mistério onde aconteceu a salvação da humanidade. Então ele começa na tarde da quinta-feira santa e finda-se na noite do sábado santo. São três dias que são vividos para nós na liturgia como um único dia”, explicou o padre Felipe Carvalho de Macêdo, da Arquidiocese de Belo Horizonte.

O padre Marcelo Carlos da Silva, reitor do Santuário da Santíssima Eucaristia, da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Belo Horizonte, disse que na quinta-feira a igreja rememora a Ceia Pascal e o rito de lava-pés. Na sexta, a Paixão e Morte de Jesus Cristo, no sábado a Vigília e no domingo a Ressurreição.

Por conta desse dia importante, a agenda é cheia nas igrejas católicas pertencentes à arquidiocese de capital mineira.

Com O Tempo