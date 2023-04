Atenção motoristas: caminhão tomba e fecha pista central do Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro

Um caminhão tombou no início da manhã desta quinta-feira (6) no Anel Rodoviário, altura do Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. A pista ficou totalmente interditada no sentido Rio de Janeiro. Ninguém se feriu.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com um dos ocupantes, o caminhão teria sido fechado por outro carro e acabou perdendo o controle. O veículo, que estava com carga de farinha, tombou embaixo do viaduto da Avenida Carlos Luz.

Equipe da Polícia Militar foram para o local. Serragem foi jogada na pista para evitar novos acidentes, já que houve vazamento de óleo.

Com G1