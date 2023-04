Jovem de 18 anos é estuprada em ponto de ônibus e suspeito é espancado em Caetanópolis

Uma jovem de 18 anos foi estuprada enquanto esperava o ônibus em Caetanópolis, na região Central de Minas Gerais, nesta quinta-feira (6 de abril). O suspeito do crime foi espancado pela população após a descoberta do estupro.

Foto: Reprodução Internet/Ilustrativa

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu nas margens da BR-040, no KM 453, enquanto a vítima esperava um ônibus para ir para a cidade de Sete Lagoas, também na região central. O criminoso, de 37 anos, usou uma faca para render a jovem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que o suspeito já estava no ponto de ônibus quando ela chegou. Os dois se cumprimentaram e o homem sacou uma faca de cozinha e colocou no pescoço da vítima. Ele ainda a obrigou a ir até uma área de mata.

A mulher disse aos policiais militares que também foi obrigada a se despir e o suspeito a estuprou com muita violência. Ele ainda tentou matá-la com uma facada no pescoço.

Pessoas que passavam pelo local viram que a mulher estava sendo estuprada e renderam o criminoso. Eles espancaram o homem e chamaram a Polícia Militar. O suspeito foi preso e a ocorrência encaminhado à Polícia Civil para investigações. A vítima foi socorrida ao hospital com ferimentos no pescoço.

Da Redação com OTempo