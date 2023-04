Vídeo: homem atira e persegue ex-genro por agredir filha após fim do relacionamento no interior de Minas

Um homem foi flagrado correndo pela rua e atirando em outro, em Cataguases, no interior de Minas. A identidade do atirador não foi revelada, mas segundo a Polícia Militar (PM) ele é ex-sogro do homem alvo do disparo. Ninguém ficou ferido.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

O episódio, ocorrido na quinta-feira (6), foi flagrado por testemunhas e viralizou nas redes sociais. De acordo com informações divulgadas pela PM, a perseguição aconteceu após o alvo do disparo ter agredido a filha do suspeito.

O casal tem um filho de um ano e três meses, fruto de um relacionamento de quatro anos. Porém, após o fim da união, homem não teria aceitado o término, e no último dia 24 de março, teria cercado a ex-companheira na entrada da casa e agrediu a mulher com golpes de capacete, conforme relatos da PM.

A mulher registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro e obteve uma medida protetiva. Desde então, conforme informações da polícia, o rapaz tem perturbando a ex-companheira tendo, inclusive, descumprido a medida protetiva.

Na manhã de quinta-feira (6), o homem voltou a intimidar a ex, momento em que o pai dela reagiu e perseguiu o homem a pé pelas ruas da cidade. O jovem estava de moto e conseguiu fugir. veja o vídeo:

Homem atira em ex-genro após violência contra filha pic.twitter.com/cSIKkLrAr6 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 8, 2023

Da Redação com Itatiaia