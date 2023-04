Exemplo: Adolescente acha celular na rua, devolve para PM e ganha telefone novo

Um jovem de 17 anos foi surpreendido com um telefone celular novo após encontrar um aparelho perdido, na rua, e entregar para a Polícia Militar (PM), em Espera Feliz, na Zona da Mata Mineira. A boa ação aconteceu no dia 1° de abril e Lázaro Elias Domingos foi recompensado.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

Em vídeo publicado nas redes sociais, os policiais militares fizeram questão de ressaltar o ato nobre do garoto.

"Apesar de hoje ser 1° de abril, dia da mentira, aconteceu um fato verdadeiro com o nosso amigo Lázaro que encontrou um celular. Apesar dele não ter celular, ele quis devolver o aparelho da Simone, dona que perdeu o aparelho", relatou a PM em vídeo.

O ato nobre do garoto foi recompensado pela PM, em parceria com a Associação Comercial e com a técnica em enfermagem Simone Soares, dona do aparelho localizado e devolvido, e Lázaro ganhou ovos de páscoa para ele e os irmãos e um aparelho celular.

"É sério?", perguntou o jovem sem acreditar no presente que acabou de ganhar. O jovem foi aplaudido por todos.

"Nós estamos aqui hoje, a PM e a Associação Comercial, para dar parabéns para ele sobre essa bela atitude. Apesar de parecer algo normal, a atitude dele deve ser parabenizada e exaltada, principalmente nos dias de hoje", declara a PM. "Que você continue com essa honestidade."

A homenagem pela honestidade do garoto aconteceu na noite de quinta-feira (6). Nas redes sociais, a PM publicou o vídeo e perguntou aos seguidores: "quantos likes merecem essa atitude do garoto Lázaro?".

O vídeo, neste sábado (8), estava com quase 30 mil curtidas e mais de 1.800 comentários.

"Parabéns ao Lázaro, a associação comercial e em especial a todos os militares envolvidos. Em meio a tantas notícias ruins, graças a Deus ainda existem pessoas honestas", disse Luciano Conegundes.

"Grande exemplo, Lázaro. O mundo precisa de pessoas como você. Continue no caminho da honestidade, da verdade e do bom caráter. A vida lhe compensará da melhor forma", afirmou Eric Gonçalves.

É sério? Adolescente entrega celular que achou na rua e devolve para PM. Pelo ato recebeu um acelular novo de presente e não acreditou no que viu. pic.twitter.com/9KvktWA9WR — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 9, 2023

Bolso do macacão não sustentou o celular



Conforme Simone, o celular foi perdido no último sábado (1º): “Eu estava em casa, umas amigas me chamaram para sair, coloquei o celular no bolso do macacão, que é de tecido bem liso, e ele caiu na rua”.

No dia seguinte, ela soube através de um grupo criado para contato entre comerciantes do município e Polícia Militar que o aparelho estava com a corporação.

Segundo a polícia, ao ver uma viatura em patrulhamento, Lázaro parou os militares e devolveu o celular que tinha encontrado.

“O grupo Rede de Comércio Protegido foi criado pela PM para que a corporação tenha contato mais próximo com comerciantes. Depois que o Lázaro entregou o aparelho, o sargento Samuel e o cabo Damasceno, que estavam na viatura, postaram no grupo. O curioso é que eles perguntam ao garoto se ele tinha celular e ele respondeu que não”, explicou o sargento Adriano Leal.

Homenagem surpresa



De acordo com Simone, embora ela já tenha trabalhado com um familiar de Lázaro, ela e o adolescente não se conheciam.

A atitude honesta fez com que ela, polícia e comerciantes preparassem uma surpresa para o garoto, que não tinha um aparelho.

No vídeo gravado no momento em que ele é presenteado com ovos de chocolate e o celular novo, comprado a partir de uma 'vaquinha' entre comerciais, policiais e Simone, é possível ver a emoção e a surpresa do adolescente. Confira no vídeo acima:

“Essa geração de hoje tá bastante perdida, e o Lázaro é um grande exemplo. Tenho certeza que vai ser um grande homem e não tenho dúvida que está sendo muito bem instruído pela mãe. Peço que Deus abençoe a vida dele”, disse emocionada Simone, dona do aparelho devolvido.

“Ele é exemplo para outros adolescentes e merece ser enaltecido”, completa ela.

Ao abrir as sacolas com os presentes, o garoto diz estar "feliz demais de conta". Incrédulo, ele brinca com o policial que a caixinha com o celular era "caô".

Para o sargento Adriano Leal, que rotineiramente participa de ocorrências onde menores cometem infrações, a atitude do adolescente também chama atenção.

“Foi uma coisa muito bacana, muito satisfatória para nós. É algo que nos motiva e nos faz acreditar no melhor da sociedade. Apesar de ser um lugar pequeno [Espera Feliz], temos jovens envolvidos em ocorrências. Fizemos questão de divulgar para incentivar outras ações parecidas”.

Tímido e emocionado ao ser cumprimentado por todos, Lázaro limitou-se a dizer "obrigado" como forma de agradecimento.

Da Redação com Itatiaia