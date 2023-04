Vendedora de Esmeraldas celebra aniversário em ônibus que usa diariamente para voltar do trabalho; veja vídeo

O relógio marcava quase 18h45 quando a vendedora Andréa Gonçalves se apressava com os amigos para terminar de encher os balões para a festa de aniversário de 42 anos dela. Os preparativos eram feitos em plena segunda-feira, em uma movimentada avenida de Belo Horizonte, onde o grupo aguardava a chegada do ônibus da linha 6660 (BH / Novo Retiro - Esmeraldas), escolhido cuidadosamente para receber o evento.

Foto: Reprodução Internet

A ideia de comemorar o novo ciclo no coletivo que usa todos os dias para voltar do trabalho foi da própria Andrea, mas ela foi surpreendida com a proporção da festa. "Eu fiquei de levar alguns balões, mas as minhas amigas fizeram um grupo e combinaram com o pessoal de levar bolo e refrigerante", conta antes de revelar que "teve até vinho". Veja vídeos da celebração:

Festa de aniversário da vendedora foi celebrada dentro do coletivo que utiliza todos os dias para voltar do trabalho: "teve até vinho". pic.twitter.com/KkKgkLBQQw — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 10, 2023

A vendedora mora no bairro Monte Sinai, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte e trabalha na região leste da capital mineira. Para fazer o trajeto, todos os dias, ela gasta 1h30 para ir e 1h30 para voltar.

"Pego esse ônibus há pelo menos nove anos. Ele vai sempre cheio. Já sou amiga de mais da metade dos passageiros. Temos até um grupo de Whatsapp onde a gente conversa e avisa sobre os horários", explica-se sobre o motivo de escolher o coletivo para a festa.

Os colegas fizeram questão de levar presentes. Dentre eles, bolsa, cremes, chocolates, uma bota e brincos. Andréa só liberou para cantar os parabéns após 30 minutos de viagem, quando passaram pelo ponto Novo Eldorado e uma amiga dela embarcou. "Era a última convidada", conta.

E o primeiro pedaço de bolo? "Foi para o motorista. Ele nos leva todos os dias. Se eu escolhesse algum amigo iria dar briga, porque são muitos", brinca a vendedora.

Da Redação com R7