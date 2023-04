Alunos são apreendidos com facas em escola de MG após anúncio de massacre

Quatro adolescentes foram apreendidos nesta segunda-feira (10), em Poços de Caldas, no Sul de Minas, após cada um deles levar uma faca para a escola. Os objetos foram encontrados na mochila dos estudantes pela polícia, depois de a direção do colégio acionar os militares afirmando que um aluno estava com um canivete em sala de aula.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais se deslocaram até a escola imediatamente após serem acionados. Chegando no local, eles vistoriaram a mochila do adolescente de 14 anos que estaria com o objeto cortante e acharam o canivete.

Logo depois, os militares foram informados de que mais estudantes tinham levado facas para a escola. Uma nova vistoria foi realizada, e outras três facas foram encontradas: duas estavam nas mochilas de duas meninas de 12 anos e a terceira estava com um garoto de 13 anos.

Aos militares, os adolescentes afirmaram que levaram as facas para o colégio porque foi criado um perfil ameaçando um massacre na escola. Segundo os estudantes, eles ficaram com medo de algo violento acontecer e não terem como se defender.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a delegacia ao lado dos responsáveis legais.

Com O Tempo