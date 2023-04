Suspeitas de roubo a condomínio de luxo na Bahia são presas em Minas pela PRF

Duas mulheres, de 40 e 47 anos, foram presas no último sábado (8), na BR-251, em Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais, suspeitas de furtar um imóvel em um condomínio de luxo em Salvador (BA) e fugirem para Minas Gerais.

Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão aconteceu durante uma operação em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais. A ação teve início após a PRF ter sido informada sobre o assalto em Salvador.

O carro das mulheres foi abordado e no veículo foram encontrados 105 brincos, 61 anéis, vários colares e pulseiras, celulares, além de 5.832,00 reais, 4.295,00 dólares e 3.155,00 euros.

A passageira do veículo confessou que teve participação no arrombamento de um imóvel em um condomínio de luxo na Bahia. Segundo ela, o namorado também participou da ação criminosa e ficou no estado com o restante dos bens furtados. Já a motorista do veículo afirmou que estava apenas dirigindo para a amiga.

Com O Tempo