Adolescente que fez ameaças de ataque a escola é apreendido juntamente com adulto em Minas

“Vamos parar Minas Gerais no massacre. Se vacilar na porta do Justino, eu vou picar a cabeça de todo mundo, Zé”. A frase é de um menor, estudante de uma escola de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele gravou um vídeo que circulou nas redes sociais, causando pânico e apreensão na cidade, a ponto de várias diretoras de entidades de ensino ligarem para a Polícia Militar, pedindo ajuda, por volta de 1h desta terça-feira (11/4). Um envolvido, de 26 anos, foi preso e o estudante, de 17 anos, foi apreendido. Um terceiro suspeito, de 20 anos, está foragido.

Foto: Divulgação PCMG

As diretoras de escolas relataram que estavam recebendo ligações telefônicas de pais de alunos apavorados dizendo que não mandariam os filhos para as aulas desta terça-feira, por temerem que ocorresse um atentado.

A partir das denúncias e do vídeo, os policiais conseguiram identificar o aluno da Escola Estadual Domingos Justino Vieira e localizar a casa onde mora. Lá chegando, o adolescente, que estava acompanhado dos pais, admitiu ter feito o vídeo e contou que teve a ajuda de dois primos, identificados por Paulo e Patrick.

Depois de apreender o adolescente, os policiais militares foram à casa de Paulo e lhe deram voz de prisão. Os dois foram levados para a Delegacia de Mateus Leme. Os policiais também estiveram na residência do terceiro suspeito, identificado como Patrick, mas ele não foi encontrado e segue foragido.

O teor do depoimento do menor e os motivos que o levaram a gravar o vídeo com a ameaça ainda não foram revelados.

Operação

As ameaças de Mateus Leme aconteceram menos de 24 horas depois da Polícia Militar lançar a Operação de Proteção Escolar, quando anunciou que uma equipe especializada irá percorrer as escolas com o objetivo de dar mais segurança a estudante, professores e funcionários das escolas.



Da Redação com EM