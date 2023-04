Motoristas denunciam alteração em placas de velocidade na BR-381

Uma alteração em placas de velocidade próximo a radares instalados na BR-381, entre Belo Horizonte e João Monlevade, na região Central do Estado, tem confundido motoristas que trafegam pela via. A velocidade máxima nos locais foi alterada de 60 km/h para 80 km/h, a pedido do Dnit. No entanto, o método adotado para a troca, feita com 'tinta e fita isolante', gerou desconfiança nos condutores.

Foto: Reprodução/Internet

A polêmica começou quando um vídeo divulgado por um motorista circulou nas redes sociais. Nas imagens, o condutor mostra uma das placas com um adesivo do número 8 se soltando parcialmente.

"Eles substituíram os adesivos, eu vi trocando. Tinha uma Saveiro parada e eles mexendo no radar, e o rapaz substituindo as placas. Isso não é vândalo não, é adesivo, pra mim isso é má fé", disse o homem.

Diante da informação, usuários começaram a apontar um suposto "trote" feito por pessoas má intencionadas para fazer com que os motoristas que passam pelo trecho fossem multados. No entanto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) admitiu, em nota, que é a responsável pela mudança no limite de velocidade do trecho.

"Trata-se de sinalização indicativa instalada antes de radar eletrônico, que são considerados pontos críticos - nesses pontos busca-se a redução de velocidade com o objetivo de aumentar a segurança de todos os condutores. A empresa responsável pelo serviço de controle de velocidade está concluindo os ajustes recomendados pelo DNIT, sem qualquer dano", disse o órgão.

No comunicado, o Dnit afirma ainda que já solicitou que empresa responsável pela manutenção do trecho "verifique a situação na BR-381/MG e, se for o caso, realize o reparo/substituição da sinalização danificada".

Com Hoje em Dia